عمرو دياب يفاجئ تركي آل الشيخ بهذا الطلب.. والأخير يمازحه: ده بقى أصغر مني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ الفنان المصري عمرو دياب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، بطلبه، لحظة تكريمه في حفل "صنّاع الترفيه" خلال فعاليات موسم الرياض.

وطلب الفنان من آل الشيخ أن يكتب له أغانيَ جديدة، قائلأ له "بقالك سنة مكتبتليش حاجة"، مضيفًا أن آخر تعاون بينهما كان في أغنية "برج الحوت".

ومازح آل الشيخ المشاركين في الحفل قبل تكريم عمرو دياب وصعوده للمسرح، قائلًا:"ده بقه أصغر مني" فردّ عليه الهضبة أنّه سعيدٌ بدعوته للمنتدى وتكريمه، مشيرًا إلى أنّه لا يستطيع التعبير عن رأيه في مثل هذه المواقف إلا بالغناء، متمنيًا تعاونًا جديدًا مع رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وكان حفل صُناع الترفيه الذي أقيم على هامش موسم الرياض، قد حضره كوكبة من النجوم العرب والعالميين أبرزهم النجم الهندي شاروخان، وفان دام، وماجد المهندس، وحسين الجسمي، ورجاء الجداوي، ويسرا، وأحلام، وأصالة، وعادل إمام، وغيرهم، وتم تكريمهم؛ لما قدموه من إبداعات خلال مسيرتهم الفنية، ورسمهم البسمة على وجوه المشاهدين.

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يذكر أنَّ موسم الرياض الترفيهي قد بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري، ويستمر على مدار 70 يومًا، كما يضم أكثر من 100 فعالية، موزعة على 12 موقعًا جغرافيًا، ومن أهدافه الرئيسة حضور أكثر من 20 مليون زائر، وهو واحد من مواسم المملكة الـ11.

وفي سياقٍ آخر؛ أعلن عمرو دياب عن اسم الأغنية الجديدة التي سيطرحها قريبًا، ضمن ألبومه الغنائي "أنا غير" وهي الأغنية السادسة التي يطرحها على يوتيوب بعد "بحبه" و"أنا غير" و"يوم تلات" و"تحيرك" و"متغير".

ونشر دياب صورة كتب عليها اسم الأغنية الجديدة "قدام مرايتها"، معلقًا :"اسمع أغنية عمرو دياب الجديدة " قدام مرايتها" من ألبومه الجديد (أنا غير)".