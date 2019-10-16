أمل عرفة تبدأ بتصوير مسلسل "حارس القدس" المُنتظر.. وهكذا ظهرت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلقت الممثلة السورية أمل عرفة في تصوير مشاهدها ببطولة مسلسل "حارس القدس"؛ إذ صوّرت أولى مشاهدها في مدينة حلب.

ويتناول المسلسل سيرة المطران الراحل إيلاريون كابوجي؛ إذ يجسّد شخصيته النجم السوري رشيد عساف، كما تجسّد أمل عرفة شخصية الدكتورة ريما في البطولة النسائية للعمل، من إخراج باسل الخطيب، وكتابة حسن يوسف، وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي.

وأعلن المخرج باسل الخطيب أن العمل لن يعرض في دراما رمضان 2020 نظرًا لطبيعة قصته والأحداث التي يتمحور حولها، خاصة وأنه يتناول سيرة حياة رجل دين مسيحي "المطران كبوجي"، ليكون العمل الأول من نوعه في سوريا والوطن العربي.

"حارس القدس" سيكون المسلسل الأول للنجمة أمل عرفة، في الوقت الذي أعلنت فيه سابقًا عن بدئها بكتابة مشروع جديد لم تكشف تفاصيله لكنها أوضحت أنه ليس جزءًا ثانيًا من مسلسل "سايكو" وليس له علاقة به أبدًا.

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وشاركت أمل عرفة في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي ببطولة مسلسل "كونتاك" برفقة النجم محمد حداقي، وحقق العمل نجاحًا بين الجمهور.

وكان من المقرر أن يبدأ تصوير "حارس القدس" بداية أغسطس/آب الماضي، بحضور ممثلين سيؤدون الأدوار الرئيسية فيه، وهم محمود نصر، وغسان مسعود، وصباح الجزائري، وآخرون، لكن عند اقتراب موعد بدء التصوير، بدأت مجموعة من الممثلين السوريين بالاعتذار عن عدم المشاركة في المسلسل، منهم كندة حنا، ورنا شميس، ومحمود نصر، على أن يحل مكانه معتصم النهار.

كبوتشي ولد في مدينة حلب السورية عام 1922، وكان مطرانًا لكنيسة الروم الكاثوليك في مدينة القدس منذ عام 1965، اعتقل عام 1974 وزج في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة محاولة تهريب سلاح للفلسطينيين، فحكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا، إلا أنه أفرج عنه بعد 4 سنوات من سجنه بوساطة من الفاتيكان، ونُفي عام 1978 إلى روما، وبقي فيها حتى وفاته عام 2017.

يُذكر أن تجسيد شخصية كبوتشي في فيلم سينمائي كان حلمًا يتمناه الفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي، وأوصى ابنه أحمد الفيشاوي بتحقيقه بعد وفاته.