شكرا لقرائتكم وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري إثر أزمة قلبية مفاجئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غيب الموت المخرج التونسي شوقي الماجري بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة فجر الخميس بالقاهرة، تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات ليتم إعلان وفاته.

الخبر الذي أكدته وسائل إعلام تونسية، وأعلن عنه المحامي الحبيب بن زايد صديق المخرج الراحل في مداخلة مع إذاعة تونسية، مشيرا إلى كونه تلقى اتصالا من ابن أخت المخرج الراحل، وكذلك الفنانة صبا مبارك التي أكدت له نبأ الوفاة.

وأكد أن المخرج الراحل كان يتواجد في القاهرة من أجل التحضير لمسلسل جديد، وأن هناك تواصلا مع السفارة التونسية بمصر من أجل نقل الجثمان ودفنه بتونس.

شوقي الماجري الذي رحل عن عمر يناهز الـ 58 هو من مواليد نوفمبر 1961، وقدم العديد من الأعمال التي تعلق بها الجمهور في الوطن العربي، أبرزها "أسمهان" و"سقوط حر" و"مملكة النمل".