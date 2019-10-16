عرض حلقات جديدة من "شكشك شو" على MBC مصر 25 تشرين الأول

تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "شكشك شو" الذي يقدمه الفنان مصطفى خاطر على شاشة MBC مصر، يوم 25 أكتوبر الجاري.



وكان البرنامج قد استضاف عددًا كبيرًا من النجوم في الموسم الأول منهم أحمد السقا ولاعب الزمالك محمود كهرباء وعلى ربيع وحمدي الميرغني وإدوارد وسيد أبوحفيظة وأحمد فتحي ورضا إدريس.



يذكر أن مصطفى خاطر يطل من خلال هذا البرنامج بشخصيّة "عم شكشك" الشهيرة، التي تميّز بها من خلال عروض "مسرح مصر"، ويستضيف من خلاله عددا من النجوم ليتشارك معهم تقديم فقرات كوميديّة واجتماعية، ويُمثل "عم شكشك"، خلال حلقات البرنامج الجديد، طقوس الحياة اليومية داخل إحدى الحارات الشعبية العتيقة، ويقوم بدور "شيخ الحارة" وكبيرها.



البرنامج من تأليف ولاء الشريف وإخراج معتزّ التوني وإنتاج شركة "المتّحدين للإنتاج الإعلامي صباح إخوان".

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