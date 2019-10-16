أحمد عز يستكمل تصوير فيلم "العارف عودة يونس" الخميس

يعود النجم أحمد عز لاستكمال تصوير مشاهده خلال السياق الدرامي لفيلم” العارف عودة يونس” الموافق 17 أكتوبر الجاري الموافق غدا الخميس ، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف منذ عودته من بلغاريا خلال الفترة الماضية، حيث كان من المقرر عودة التصوير 7 أكتوبر الماضي ولكن بعد الضجة الكبير الذي احدثها فيلم” الممر” تم تأجيل التصوير خاصة في ظل اهتمام كبير من قبل مؤسسات الدولة بالفيلم.



ويستعد النجم أحمد عز للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة من أجل تصوير مشاهد خاصة بفيلمه الجديد “العارف عودة يونس”، وذلك بعد الانتهاء من تصوير مشاهده في القاهرة، والتي تبدأ يوم 17 أكتوبر وتستمر 10 أيام .



ومن المقرر أن يسافر عز إلي إحدي الدول الأوروبية، لتصوير مشاهد النهاية الخاصة بالفيلم، حتى يتم الانتهاء من تصوير العمل بالكامل .



يذكر أن عز يستأنف تصوير فيلمه الجديد “العارف ..عودة يونس”، خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث حدد صناع العمل يوم 7 للعودة إلى لوكيشن التصوير مرة أخرى.



ويستعد عز لاستئناف التصوير في القاهرة، حيث يستمر لمدة 10 أيام، ويأتي ذلك بعدما انتهي من تصوير عدد من مشاهد الأكشن في دولة بلغاريا، والتي شهدت وجود مصطفى خاطر وأحمد فهمي وكارمن بصيبص.



تدور أحداث الفيلم حول قضية الحروب فى وقتنا المعاصر لاسيما حرب العقول التى تتعرض لها الشعوب وما يتعلق من سيطرة القراصنة، ومن المقرر طرحه فى جميع دور العرض خلال الفترة المقبلة، والعمل من إنتاج “سينرجي فيلمز”.



“العارف .. عودة يونس”، من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة وكارمن بصيص، وآخرين، من تأليف محمد سيد بشيروإخراج أحمد علاء.

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