فيديو.. البروفات النهائية لسميرة سعيدة فى حفل دار الأوبرا بسلطنة عمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت النجمة سميرة سعيد البروفات النهائية لإحياء حفليها بدار الأوبرا بسلطنة عمان غدا الخميس والجمعة.
ومن المقرر أن تغنى سميرة في الحفل مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومها الأخير "أيام حياتى" منها "حب ميئوس منه" و"أنا كتير عليك" و"عيونك قدامى"، كما ستغنى مجموعة أخرى من أغنياتها القديمة "إحكى يا شهرزاد" و"ع البال".
آخر أعمال الديفا كانت أغنيتها الجديدة "مدلع" والتى طرحتها على موقع يوتيوب، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.
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