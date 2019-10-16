شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة قتل والكل فى دائرة الاتهام ببرومو "بلا دليل" على cbc.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت قناة cbc البرومو الأول لمسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم والمقرر بدء عرض أولى حلقاته يوم الاثنين المقبل الموافق 21 أكتوبر، بعدما تم تأجيله أسبوعا، حيث كان مقررا عرضه يوم الاثنين 15 أكتوبر، وسيطر على البرومو الغموض والتشويق من خلال جريمة قتل تتم فى ظروف غامضة وتوجه أصابع الاتهام لكل الأبطال.

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"بلا دليل" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة ويشارك فى بطولته درة، خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.



بوستر بلا دليل

وتخوض درة بالمسلسل ثانى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية بعد تقديمها "الشارع اللى ورانا" مع المخرج مجدى الهوارى، وشارك فى بطولته لبلبة، فاروق الفيشاوى، نسرين أمين، أحمد حاتم، نهى عابدين، انجى ابو زيد، هند عبد الحليم، شيرين، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، إخراج مجدى الهوارى.