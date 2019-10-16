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شكرا لقرائتكم خبر عن A$AP Rocky يعترف : أنا مدمن جنس منذ الصغر.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي اساب روكي " A$AP Rocky " قرر أن يثير الجدل حوله من جديد و هذه المرة بتصريح فاجأ الكثير من محبيه و معجبيه حول العالم .
أكد A$AP Rocky البالغ من العمر ( 31 عاما ) أنه " مدمن لممارسة الجنس " وذك منذ منذ الصغر خلال دراسته بالمرحلة الثانوية ، حيث أشار أن هذه العادة بدأت تحديدا في سن الـ 13 ، و هو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية ، ومن أبرزها " مترو " و " tmz " ، و الغريب أن النجم الشهير أكد على نفس التصريح بطرق مختلفة في حواره لـ " Untold Stories of Hip Hop " كأنه يريد فقط تركيز الاضواء على هذه الجزئية.
يذكر A$AP Rocky بدأ مسيرته الفنية في 2007 و التي تستمر حتى الآن ، و من أشهر الأغنيات التي قدمها و حققت نجاح كبير :" Praise The Lord " و " Babushka Boi " و " sundress " و " wild for the night " ، و غيرهم .
A$AP Rocky
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