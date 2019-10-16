شكرا لقرائتكم خبر عن مايلي سايروس تكشف عن تاتو جديد رسمته على ذراعها.. شوفه بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة العالمية مايلي سايروس عن " التاتو " الجديد الذي رسمته على ذراعها من الخلف حيث نشرت مايلي البالغة من العمر ( 26 عاما ) صورة التاتو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " في الـ storie .

و ظهر "تاتو " مايلي سايروس بالصورة التي التقطتها بطريقة الـ " selfie mirror هو بشكل يخترقه سكين و كتبت " Rock n' Roll Heart " .

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وتأتي هذه الصورة في الوقت الذي أصبحت فيه مايلي سايروس علي علاقتها مع المغني والممثل كودي سيمبسون حيث يظهر الثنائي معا باستمرار .

يذكر أن مايلي سايروس دخلت الفترة الماضية لإحدى المستشفيات و ذلك بعد أن تم تشخيص إصابتها بـ " التهاب اللوزتين " وهو الخبر الذي حظي باهتمام الكثير من وسائل الإعلام الفنية .