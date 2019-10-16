شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس الموزع أشرف البرنس يشارك بـأغنيتين فى ألبوم حكيم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب حكيم في ألبومه الجديد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس، بأغنيتين، وهما الأولى من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، والثانية كلمات تامر حجاج، وألحان عصام حجاج، ومن ناحية أخرى انتهي حكيم من تسجيل ألبوم والمقرر طرحه بالأيام المقبلة.



حكيم وأشرف البرنس

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها أشرف البرنس مع حكيم، حيث تعاونا قبل ذلك في أغنية "حلاوة روح" من فيلم هيفاء وهبي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا وقت طرحها.



حكيم ومحمد عبد المنعم وأشرف البرنس

الموزع الموسيقى أشرف البرنس قدم العديد من الأغانى الناجحة لنجوم الغناء منهم سامو زين، وحمادة هلال، وسمية الخشاب، وسمسم شهاب، ومصطفى كامل، ومصطفى حجاج، وحسين الجسمى، وشعبان عبد الرحيم، ورولا سعد، وسعد الصغير، ودياب.



حكيم .

يذكر أن آخر أعمال حكيم هى أغنية "متجمعين" التى غناها فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.