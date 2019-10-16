شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف خطفت ساندرا بلوك الأنظار في لوس أنجلوس بصحبة هذا الكلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما تتمكن النجمة ساندرا بلوك من خطف الأنظار في أي مكان تظهر به نظراً للنجومية التي تتمتع بها النجمة الشهيرة التي سبق وفازت بجائزة الأوسكار من قبل، وهو الأمر الذي ظهر جلياً مؤخراً خلال الساعات الماضية في شوارع مدينة لوس انجلوس.

ساندرا بلوك التي لعبت بطولة العديد من الأفلام السينمائية المهمة من خلال مجموعة من الأدوار المميزة التي لعبتها ظهرت أثناء مرورها احد شوارع مدينة لوس انجلوس في إطلالة مميزة ارتدت فيها فستان وحملت كلب صغير مثلما ذكر موقع الديلي ميل الذى نشر تقريراً برفقة الصور الذى التقطها مصوري الباباراتزي.

جدير بالذكر أن آخر أفلام النجمة الشهيرة التي تبلغ 55 عاما هي بطولتها لفيلم ( بيرد بوكس ) الذى حقق نجاحاً كبيراً حيث نالت من خلاله ردود فعل إيجابية أبرزها تتويجها فى وقت سابق بجائزة أفضل أداء تمثيلي عن دورها في العمل.



ساندرا بلوك

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