شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رسائل أصالة الغامضة.. هل انفصلت ياسمين رئيس عن زوجها هادى الباجورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد رسائل أصالة الحزينة التى تعكس حالة القلق وعدم الاستقرار التى تعيشها، فاجأت الفنانة ياسمين رئيس هى ايضا متابعيها أمس الثلاثاء، بتغريده تتحدث فيها عن الانفصال و الحزن، مما آثار الجدل فى نفوس متابعيها متسائلين هل انفصلت عن زوجها المخرج هادى الباجورى؟، أم أنها مجرد رسالة غامضة لا تعنيها بشيء!.

وجاءت التغريده التى كتبتها ياسمين رئيس، على حسابها على تويتر، "في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل في حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدى".

و على الجانب الآخر، وخلال الايام الماضية وتقريبا منذ شهر، بدأت أصالة تتحدث عن ألمها وتشارك متابعيها برسائل مبهمة تعكس حالة من القلق وعدم الاستقرار التى تعيشها وتلمح ولا تتحدث ولا تشرح عما إذا وقع خلاف بينها وبين زوجها المخرج طارق العريان قد تصل إلى حد الانفصال والطلاق.