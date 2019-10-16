شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تغير شكل نجوم مسلسل FRIENDS بعد 25 سنة من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة جنيفر أنيستون على الإحتفال بمرور 25 عاما على عرض مسلسل FRIENDS، بطريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة تجمعها بأبطال المسلسل لتكون الصورة أول منشورتها على حسابها بموقع انستجرام.

وظهر التغير الكبير فى شكل أبطال المسلسل الذى عرض قبل 25 عاما وهو المسلسل الذى يحمل العديد من الذكريات لدى قطاع كبير من المتابعين فى تسعينيات القرن الماضى.

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.

مسلسل Friends ساهم بشكل كبير فى نجاح العديد من النجوم ممن ظهروا فى المسلسل كضيوف شرف إضافة إلى النجوم الكبار ممن شاركوا فى المسلسل بحلقات قليلة ومنهم الممثلة ريس ويذرسبون والتى ظهرت فى الحلقة الـ 13 من الموسم الـ 6، وبراد بيت فى الحلقة الـ 9 من الموسم الثامن والأمريكى بيلى كريستال والممثل الراحل روبن ويليامز فى الحلقة الـ 24 من الموسم الثالث، وشارك الممثل بروس ويليس فى الحلقة الـ 21 من الموسم الـ 6، وغيرهم.حرصت النجمة جنيفر أنيستون على الإحتفال بمرور 25 عاما على عرض مسلسل FRIENDS، بطريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة تجمعها بأبطال المسلسل لتكون الصورة أول منشورتها على حسابها بموقع انستجرام بعد انضمامها للإنستجرام.



FRIENDS



FRIENDS وظهر التغير الكبير فى شكل أبطال المسلسل الذى عرض قبل 25 عاما وهو المسلسل الذى يحمل العديد من الذكريات لدى قطاع كبير من المتابعين فى تسعينيات القرن الماضى. Advertisements



FRIENDS مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.

FRIENDS مسلسل Friends ساهم بشكل كبير فى نجاح العديد من النجوم ممن ظهروا فى المسلسل كضيوف شرف إضافة إلى النجوم الكبار ممن شاركوا فى المسلسل بحلقات قليلة ومنهم الممثلة ريس ويذرسبون والتى ظهرت فى الحلقة الـ 13 من الموسم الـ 6، وبراد بيت فى الحلقة الـ 9 من الموسم الثامن والأمريكى بيلى كريستال والممثل الراحل روبن ويليامز فى الحلقة الـ 24 من الموسم الثالث، وشارك الممثل بروس ويليس فى الحلقة الـ 21 من الموسم الـ 6، وغيرهم.



FRIENDS



FRIENDS

مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.

مسلسل Friends ساهم بشكل كبير فى نجاح العديد من النجوم ممن ظهروا فى المسلسل كضيوف شرف إضافة إلى النجوم الكبار ممن شاركوا فى المسلسل بحلقات قليلة ومنهم الممثلة ريس ويذرسبون والتى ظهرت فى الحلقة الـ 13 من الموسم الـ 6، وبراد بيت فى الحلقة الـ 9 من الموسم الثامن والأمريكى بيلى كريستال والممثل الراحل روبن ويليامز فى الحلقة الـ 24 من الموسم الثالث، وشارك الممثل بروس ويليس فى الحلقة الـ 21 من الموسم الـ 6، وغيرهم.