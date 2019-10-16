- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تغير شكل نجوم مسلسل FRIENDS بعد 25 سنة من عرضه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة جنيفر أنيستون على الإحتفال بمرور 25 عاما على عرض مسلسل FRIENDS، بطريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة تجمعها بأبطال المسلسل لتكون الصورة أول منشورتها على حسابها بموقع انستجرام.
وظهر التغير الكبير فى شكل أبطال المسلسل الذى عرض قبل 25 عاما وهو المسلسل الذى يحمل العديد من الذكريات لدى قطاع كبير من المتابعين فى تسعينيات القرن الماضى.
مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.
مسلسل Friends ساهم بشكل كبير فى نجاح العديد من النجوم ممن ظهروا فى المسلسل كضيوف شرف إضافة إلى النجوم الكبار ممن شاركوا فى المسلسل بحلقات قليلة ومنهم الممثلة ريس ويذرسبون والتى ظهرت فى الحلقة الـ 13 من الموسم الـ 6، وبراد بيت فى الحلقة الـ 9 من الموسم الثامن والأمريكى بيلى كريستال والممثل الراحل روبن ويليامز فى الحلقة الـ 24 من الموسم الثالث، وشارك الممثل بروس ويليس فى الحلقة الـ 21 من الموسم الـ 6، وغيرهم.حرصت النجمة جنيفر أنيستون على الإحتفال بمرور 25 عاما على عرض مسلسل FRIENDS، بطريقتها الخاصة، حيث نشرت صورة تجمعها بأبطال المسلسل لتكون الصورة أول منشورتها على حسابها بموقع انستجرام بعد انضمامها للإنستجرام.
FRIENDS
FRIENDS
وظهر التغير الكبير فى شكل أبطال المسلسل الذى عرض قبل 25 عاما وهو المسلسل الذى يحمل العديد من الذكريات لدى قطاع كبير من المتابعين فى تسعينيات القرن الماضى.
FRIENDS
مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.
FRIENDS
مسلسل Friends ساهم بشكل كبير فى نجاح العديد من النجوم ممن ظهروا فى المسلسل كضيوف شرف إضافة إلى النجوم الكبار ممن شاركوا فى المسلسل بحلقات قليلة ومنهم الممثلة ريس ويذرسبون والتى ظهرت فى الحلقة الـ 13 من الموسم الـ 6، وبراد بيت فى الحلقة الـ 9 من الموسم الثامن والأمريكى بيلى كريستال والممثل الراحل روبن ويليامز فى الحلقة الـ 24 من الموسم الثالث، وشارك الممثل بروس ويليس فى الحلقة الـ 21 من الموسم الـ 6، وغيرهم.
FRIENDS
FRIENDS
مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.
مسلسل Friends ساهم بشكل كبير فى نجاح العديد من النجوم ممن ظهروا فى المسلسل كضيوف شرف إضافة إلى النجوم الكبار ممن شاركوا فى المسلسل بحلقات قليلة ومنهم الممثلة ريس ويذرسبون والتى ظهرت فى الحلقة الـ 13 من الموسم الـ 6، وبراد بيت فى الحلقة الـ 9 من الموسم الثامن والأمريكى بيلى كريستال والممثل الراحل روبن ويليامز فى الحلقة الـ 24 من الموسم الثالث، وشارك الممثل بروس ويليس فى الحلقة الـ 21 من الموسم الـ 6، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد كيف تغير شكل نجوم مسلسل FRIENDS بعد 25 سنة من عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.