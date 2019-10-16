شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الازرق 2" يضيف 140 ألف جنيه جديدة ويقترب من 103 ملايين جنيه منذ عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز يضيف إيرادات جديدة فى شباك التذاكر، وذلك بعدما تخطى الـ 100 مليون جنيه فى سابقة الأولى من نوعها فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث دخل الفيلم فى مرحلة المليون الثالث بعد نادى المائة مليون، وحقق أمس الثلاثاء مبلغ 54,156 ألف جنيه فى شباك التذاكر، ليصل إجمالى ما حققه منذ انطلاق عرضه فى السينمات لـ 102,142,456 مليون جنيه .

"الفيل الأزرق 2" إنتاج شركة سينرجى فيلمز وإشراف عام المنتج أحمد بدوى، ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى ومروان يونس، كما يظهرالفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.