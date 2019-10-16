راغدة شلهوب تروّج للموسم الجديد من برنامجها بجلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

روّجت الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب للموسم الجديد من برنامجها “تحيا الستات”، بجلسة تصوير حديثة خضعت لها.

الإعلامية اللبنانية تألقت في الجلسة بفستان أسود مفتوح الصدر ومشقوق من الأمام، ولفت حزام بني عريض حول خصرها، ووضعت قبعة بنفس الون على رأسها، وتركت شعرها منسدلا، وتزينت بمكياج قوي.

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راغدة نشرت صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “انتظرونا قريبا إنشالله الموسم الجديد التاني لبرنامج #تحيا الستات على قناة النهار المصرية.. دعواتكم”.

وكان برنامج الإعلامية راغدة شلهوب يحمل اسم “قطعوا الرجالة”، وهو ما دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، لاتخاذ قرار بمنع بث البرنامج لحين مراجعة الاسم والمحتوى.

وبالفعل تم تغيير اسم البرنامج، وأعلنت راغدة عن اسمه الجديد، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “مساء الخير لكل المحبين، بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بتوقيف وتعديل إسم برنامجي #قطعوا_الرجالة تم إستبداله ب #تحيا_الستات لأننا كمحطة وفريق عمل نحترم قرار المجلس”.