كيم كاردشيان على مائدة عشاء رئيس أرمينيا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت كيم كاردشيان، صورة جديدة على الانستجرام الخاص بها، وهي صورة تجمعها بالرئيس سركيسيان رئيس دولة أرمينيا.

العارضة العالمية علقت على الصورة قائلة: كان العشاء قوي مع الرئيس سركيسيان وعائلته. الكثير من الأشياء المثيرة تحدث في أرمينيا”، وأضافت أنها ستزور أرمينيا مرارًا.

النجمة العالمية البالغة من العمر 39 عاما، قد زارت أرمينيا، بلاد أجدادها، في أول زيارة لها منذ مشاركتها عام 2015 في مراسم إحياء الذكرى المئوية للإبادة الأرمنية، وخطفت كيم الأنظار في أرمينيا باطلالاتها الكلاسيكية، فغلب اللون الأسود على اطلالاتها، حيث ارتدت بدلة باللون الأسود المخملي، وهي اطلالة غريبة لأننا تعودنا من كاردشيان على اطلالاتها الجريئة.

وشاركت كيم كاردشيان في المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات WCIT - 2019، وذلك لخبرتها فى سوق الأفكار وكيفية استخدام منصته لتطوير الأعمال.