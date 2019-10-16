انتحار نجمة البوب الكورية سولي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عثرت الشرطة الكورية الجنوبية، على المغنية تشوي جين-ري، الشهيرة بـ”سولي”، والتي كانت من أعضاء فريق البوب الشهير (إف إكس)، ميتة في منزلها بعد حديثها عن معاناتها من التنمر على الإنترنت.

ووفقا لما ذكرته “رويتر” فقد ذكرت الشرطة أنه تم العثور على جثة تشوي جين-ري، المعروفة باسمها الفني سولي صاحبة الـ 25 عاما، في منزلها بمنطقة سيونجنام جنوبي العاصمة سول.

بيان الشرطة جاء فيه أن مدير أعمالها ذهب إلى منزلها بعدما فشل في الوصول إليها بعد أحدث مكالمة هاتفية بينهما في الليلة السابقة.. وأنها كانت تعاني من الاكتئاب الشديد، ولم تخض الشرطة في التفاصيل.

سولي بدأت مسيرتها مع فريق (إف إكس) المكون من خمس فتيات عام 2009 وأصبح الفريق أحد أشهر الفرق الغنائية النسائية في كوريا الجنوبية وساهم في انتشار موسيقى البوب الكورية عالميا.. وانفصلت عن الفريق عام 2015 وقررت التمثيل والغناء بمفردها.

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وكانت قد ظهرت مؤخرا في برنامج تلفزيوني تحدث فيه نجوم لموسيقى البوب الكورية عن تجاربهم مع التنمر والتعليقات المسيئة على الإنترنت.

كثيرون عرفوا سولي كشخصية جريئة ومثيرة للجدل في العديد من القضايا، إذ كانت تشجع متابعيها على حرية اختيار ملابسهم وطريقة إظهار أجسادهم.

وتعرضت لموجة انتقادات عارمة عام 2016 بعد انخراطها بفضيحة “لا لحمالات الصدر”، والتي ظهرت فيها سولي بعدة صور عبر “إنستغرام” تكشف جسمها، مما أدى إلى تعرضها للإساءة الإكترونية من المجتمع الكوري المحافظ.