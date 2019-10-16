في عيد ملادها الـ49.. صور عمرها 28 عاما لزوجة شاروخان مع رفيق عمرها

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

احتفلت زوجة النجم الهندي شاروخان، جوري خان بعيد ميلادها التاسع والأربعين يوم الثلاثاء، حيث ولد في 8 أكتوبر 1970 في نيودلهي، على الرغم من أنها مرتبطة بأحد أكبر النجوم في العالم، لكنها استطاعت أن تصنع هويتها المميزة والخاصة في مجال الديكور والتصميم.

كما أنها هي المالك المشارك لشركة الإنتاج الهندية العملاقة “ريد تشيليز انترتينمنت”، في عام 2004، أنتجت فيلمها الأول “Main Hoon Na”.

في عام 2012، بدأت جوري حياتها المهنية كمصممة داخلية. لدى جوري أيضًا متجر للتصميم الداخلي الفاخر في جوهو، مومباي.

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التقى شاروخ بجوري للمرة الأولى عام 1984 خلال حفل أحد الأصدقاء، حيث وقع الفنان الكبير في الحب بلقائه الأول. في ذلك الوقت، كانت جوري بعمر 14 عامًا فقط.

لم تستطع شاروخان أن يقول لجوري شيئًا بسبب طبيعتها الخجولة، لكن بعد مرور بعض الوقت، جمع شجاعته وتحدث إليها وأخذ رقم هاتفها. بعد ذلك، زاد حب كل منهما تدريجيا.

كلاهما أخبر أسرتها، لكن الأمر كان صعبًا بالنسبة لشاروخ لأنه كان مسلم وجوري هندوسية. لكن شاروخ يستسلم، بعد ذلك، تزوجا في عام 1991، الآن لدى جزري وشاروخان ثلاثة أطفال سوهانا وآريان وابرام خان، قبل 28 عامًا، كانت لا تزال جوري تبدو جميلة، وبعد ولادة ثلاثة أطفال، حافظت جوري على جمالها، ما تغلبت على ممثلات بوليوود من حيث السحر والأزياء.