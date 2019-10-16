ترحيل سائحتين لمحاولتهما تصوير أفلام إباحية بمعبد الكرنك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حاولت سائحتان التسلل بملابس فاضحة لمعابد الأقصر، إلا أن يقظة رجال الأمن والحراس كانت لهم بالمرصاد، حيث تمكنت شرطة السياحة والآثار بالأقصر من القبض على السائحتين إحداهما أمريكية والأخرى أوكرانية، وذلك أثناء قيامهما بتصوير أفلام إباحية بمعبدي الأقصر والكرنك.

تفاصيل الواقعة بدأت عند ذهاب سائحة أمريكية الجنسية إلى معبد الكرنك، حيث تم منعها من الدخول، لارتدائها ملابس غير لائقة وبعودتها مرة أخرى بملابس لائقة، ودخولها المعبد، قامت بخلع الثياب، وبدأت في التقاط صور تشبه عرض الأزياء، مما جعل الحراس يتحفظون عليها.

شرطة السياحة قامت بإيقاف السائحة وإخبارها أن هذا السلوك يتنافى مع الأعراف والقوانين المصرىة، وعند رفضها تم إحالتها إلى النيابة.

بدأت السائحة الأمريكية بعد خلع ملابسها في التقاط صور لها لاستخدامها بملابس فاضحة وغير لائق ارتدائها في المناطق الأثرية، لاستخدامها فى الدعاية كعارضة أزياء، ما جعل الحراس يتحفظون عليها وإبلاغ شرطة السياحة والآثار، خاصة بعد التحقق من عدم امتلاكها تصريحا بالتصوير الدعائي.

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الواقعة تزامنت مع قيام سائحة أوكرانية بالدخول إلى معبد الأقصر، وفوجئ الحراس بقيامها بخلع جلباب كانت ترتديه، لتبقى بمايوه قطعتين، بالإضافة إلى ارتدائها نقابًا، وهو ما أثار الريبة والشك لدى رجال الأمن، حيث بدأت في التصوير، وعلى الفور تم التحفظ عليها من قبل شرطة السياحة والآثار.

وبعد إحالتهما إلى النيابة أصدرت قرارا بترحيل سائحتين أمريكية وأوكرانية عقب التقاطهما صورًا عارية داخل معبدي الأقصر والكرنك بالأقصر بعد التحقيق معها وتم تسليمهما للسفارة الأمريكية والأوكرانية بالقاهرة.

مدير معبد الكرنك بالأقصر قال في تصريحات له: إن هناك سائحة أمريكية من أصل إسباني دخلت المعبد بملابس طبيعية، إلا أنها قامت بخلعها والبقاء بملابس مفتوحة لتصوير منتج إعلاني وهو الأمر الذي استلزم التدخل من قبل أمن المعبد.. مشيرا إلى أنها تراجعت عما أقدمت عليه، إلا أنها قامت بالتصوير مرة أخرى الأمر الذي استوجب التحفظ عليها وتسليمها إلى قسم الشرطة قبل أن يتم إخلاء سبيلها بعد التحقيق معها.

التحقيقات ذكرت أن الفتاة الأوكرانية كانت تنوي تصوير فيلم إباحي مع زوجها داخل المعبد في غفلة من الحراس، إلا أنهم تمكنوا من رصدهما قبل الشروع في مخططهما، وأُلقي القبض عليهما، وحرر المحضر اللازم في شرطة السياحة، والتي أحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق معهما.