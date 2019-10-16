أب وأم يتسببان في انتحار ابنتهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتحرت فتاة تدعى مرة إبراهيم، في العقد الثاني من عمرها، بعدما تناولت حبوب حفظ القمح إثر مرورها بأزمة نفسية حادة لخلاف مع أسرتها بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

شرطة النجدة بالمدينة تلقت إخطارا بانتحار فتاة تدعى “مروة. إ”، 18 عاما، مقيمة بمدينة كفر الزيات عن طريق تناول حبوب حفظ القمح لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات عائلية ونقلها لمشرحة مستشفى المنشاوي العام.

مدينة كفر الزيات شهدت حالة من الحزن والغضب على كافة صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” عقب شيوع الخبر بعد تناول الفتاة حبوب حفظ الغلال السامة والتي تستخدم في صناعة سموم الفئران والصراصير.

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الحادث جاء إثر دخول مروة في أزمة نفسية حادة نتيجة الخلافات الأسرية بين والديها طوال السنوات الماضية وهو ما دفعها إلى التفكير في الانتحار ونقلت على أثرها إلى طوارئ مستشفى كفر الزيات العام ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية أصدر توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز كفر الزيات بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة انتحار الفتاة مروة والتأكد من أسباب وفاتها وسماع أقوال شهود العيان من جيران عائلتها والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

تحقيقات النيابة العامة الأولية كشفت صحة تحريات المباحث وعقب الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بمستشفى كفرالزيات، تأكد أن سبب وفاة الفتاة جاء جراء تناولها حبة الغلال السامة مما تسبب فى إصابتها بالتسمم غذائي وشلل فى أطرافها الحركية مما تسبب فى تدمير جهازها العصبي ووفاتها.

وظهرت رسالة لمروة قبل انتحارها قالت فيها: “قررت ارتاح وأريح الدنيا كلها مني عشان بقيت حمل تقيل أوي على ناس كتير ادعولي إن ربنا يرحمني ويسامحني علي اللي أنا هعمله واللي يعرف أبويا وأمي يوصلهم الرسالة دي مش مسمحاكوا عشان لولالكم مكنتش وصلت للمرحلة دي”.