ريهام سعيد تكشف لأول مرة عن مهنة ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد لأول مرة عن مهنة ابنتها “أمينة”، حيث نشرت صورة لها من مكان عملها.

الصورة التي نشرتها الإعلامية المصرية، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، كشفت أن ابنتها تعمل “شيف”، حيث ظهرت أمينة داخل أحد المطابخ مع بعض الشيفات، وترتدي زي “الشيف”.

ريهام عبرت عن فخرها الشديد بابنتها، حيث أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “اشتغلوا واتعبوا واتعلموا.. أمينة بنتي الوحيدة فخورة بيكي وبحبك أوي”.

والإعلامية ريهام سعيد لديها ثلاثة أبناء هو “أمينة ويوسف” من زيجة سابقة، وطفلها “طارق” من زوجها الحالي.

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وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد كشفت مؤخرا عن تعرض ابنها الصغير “طارق” لإصابة شديدة، وذلك بعد ساعات قليلة من جلسة محاكمتها بتهمة إهانة مرضى السمنة.

الإعلامية المصرية نشرت صورة لابنها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي كشفت عن وضع أحد ساقيه في الجبس، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “تيتو.. الحمد لله”.

يذكر أن المحامي أشرف ناجي حلمي، محامي فتاة المول في قضيتها السابقة مع ريهام، قد تقدم ببلاغ ضد الإعلامية المصرية يتهمها فيها بازدراء طائفة من الشعب المصري وقذف ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وقضت محكمة جنح الجيزة، في جلستها الأولى بعدم اختصاصها في اتهام ريهام سعيد، بإهانة مرضى السمنة، وإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية.