مع اختلاف الراتب.. «الفيفا» ينشر صورة شبيه محمد صلاح في «الأنفيلد»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن شبيه النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.
الحساب الرسمي لـ”الفيفا” نعلى موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نشر صورة للمصري محمود أحمد، الذي يعمل في ملعب “آنفيلد” معقل ليفربول.
حساب “الفيفا” على “تويتر” نقل عن شبيه صلاح قوله: “أنا ومو صلاح من مصر، لدينا نفس الشعر، نفس الطول وكلانا نعمل في ليفربول.. الفارق الوحيد هو الراتب”.
صلاح - الذي انضم لليفربول صيف عام 2017 - يعد واحدا من أفصل اللاعبين في الدوري الإنجليزي وأوروبا حاليا، وتوج مع “الريدز” في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى نيله عدة جوائز فردية.
يشار إلى أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، كشف عن موعد انضمام الدولي محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي إلى صفوف “الفراعنة”.. حيث أكد خلال تصريحات تليفزيونية له أن صلاح سينضم لمعسكر المنتخب الاستعدادي لخوض تصفيات كأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021)، مشككًا في إمكانية مشاركته في اللقاء الودي المحتمل قبل خوض التصفيات.
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