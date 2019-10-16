هل ينقذ كيفانش تاتليتوغ كلبه من الموت؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أفادت وسائل إعلامية تركية أن النجم التركي كيفانش تاتليتوغ سيدفع مبلغ 50 ألف دولارا أميركيا من أجل علاج كلبه من مرض السرطان، والذي كان قد سافر من أجله إلى الولايات المتحدة الأميركية.
على صعيد آخر يواجه كيفانش تاتليتوغ عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات بسبب إتهامه بالتهرب الضريبي، وهو ما كشفت عنه صحيفة Akşam التركية مشيرةً إلى أنه خضع للتحقيق مؤخرًا.
وقال كيفانش في التحقيق، أنه لا علاقة له بهذا الأمر، متهماً بدوره مستشاره المالي بالتخلف عن دفع ضرائبه.
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