متابعة بتجــــــــــرد: اعتبرت النجمة التركية سونغول أودان أن الزواج هو مؤسسة فاشلة، وقد وصلت الى هذه القناعة بعد تجربة فاشلة مرت بها، مضيفة أن الزواج هو مقبرة الحب.
وتابعت سونغول أنها لا تنصح أحدا بالزواج، مشيرة إلى أن هناك بعض العلاقات الزوجية التي تنجح لكنها قليلة.
الجدير ذكره أن سونغول أودان كانت قد تراجعت مؤخرًا عن قرارها بمحاسبة طليقها كانبرك اوجوسو من خلال القضاء، إذ أنها تنازلت عن الدعوى التي رفعتها ضده، بسبب اتهامها بأنها خانته مع النجم كيفانش تاتليتوغ في كواليس مسلسلهما “نور”.
كانت هذه تفاصيل خبر التركية سونغول أودان بتصريح صادم: “الزواج مؤسسة فاشلة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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