كايت ميدلتون في زي إسلامي تقليدي في باكستان – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: أبهرت الدوقة كيت ميدلتون الجميع بارتدائها زيّ إسلامي تقليدي في جولتها الملكيّة إلى باكستان، وفقاً لموقع Daily Star البريطاني. وارتدت زيّ الـ Shalwar Kameez، أو ما يُعرف بـ “الشلوار قمیض” من تصميم كاثرين ووكر. واختارت كايت أيضاً “كورتا” زرقاء، وهي عبارة عن بلوزة طويلة، تحتها بنطال، في يومٍ كامل مليء بالالتزامات الرسميّة.

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