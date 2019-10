أغنية جديدة لـ زين مالك.. استمعوا إليها!

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم العالمي زين مالك أغنية جديدة تحمل اسم Trampoline بمشاركة فرقة الـ”إيندي بوب” الأمريكية Shaed وذلك عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب”.

وحققت الأغنية رواجًا ملحوظًا بعد ساعات قليلة على طرحها.

وكانت آخر أعمال زين مالك الفنية الأغنية الخاصة بفيلم “علاء الدين” والتي قدّمها بصوته وتحمل اسم A Whole New World.

تجدر الإشارة إلى أن زين مالك طرح في وقت سابق من هذا العام ألبومها الغنائي الجديد Icarus Falls ويتضمن 14 أغنية وهي Let Me، Back To Life، Common، There You Are، Good Guy، You Wish You Knew، Sour Diesel، Satisfaction، Entertainer، Good Year، Rainberry، No Candle No Light، Fingers وToo Much بمشاركة Timbaland.