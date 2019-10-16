كريم عبد العزيز وأحمد عز يبدآن كيرة والجن يناير 2020

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد كل من كريم عبدالعزيز وأحمد عز للبدء في التحضير لفيلمهما الجديد “كيرة والجن”، والذي من المقرر أن ينطلق تصويره في مطلع العام المقبل، وبالتحديد في شهر يناير.

وقد hنهى المخرج مروان حامد معاينة أماكن التصوير والتحضير للشخصيات التي ستظهر بالعمل، ومن المفترض أن يعلن عن أبطال العمل خلال الأسابيع المقبلة بعد جلسات عمل مع المؤلف أحمد مراد؛ للاستقرار على كل الخطوط العريضة للفيلم المأخوذ عن روايته 1919.

وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة للفيلم على موعد نهائي لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية، ولكن من الأقرب أن يكون في أحد الأعياد سواء الفطر أو الأضحى المبارك، ويتناول الفيلم قصة أحد الأبطال الشعبيين في مطلع القرن الماضي، وبالتحديد خلال فترة 1919، وهذه الشخصيات هما أحمد كيرة وعبدالقادر شحاتة المعروف بالجن، وهما الشخصيات الأساسية في رواية أحمد مراد.

يشار إلى أن الفنان كريم عبدالعزيز، قد حقق إيرادات مرتفعة تخطت الـ100 مليون جنيه من خلال فيلمه الجديد “الفيل الأزرق 2″، الذي يعرض في الصالات السينمائية حالياً، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم نيللي كريم وهند صبري وشيرين رضا وإياد نصار، والكثير من نجوم الفن، أما أحمد عز، والذي عرض له مؤخراً على الشاشات فيلمه الجديد “الممر”، فقد حقق نجاحات كبرى، وأشاد الكثيرون من صناع الفن بفيلمه، الذي شارك في بطولته كل من أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، وإياد نصار.