يوسف الشريف يعود إلى المنافسة الرمضانية!

متابعة بتجـــــــــــرد: يعود الفنان المصري يوسف الشريف إلى الماراثون الرمضاني، بعد غياب دام لمدة عامين منذ مسلسله “كفر دلهاب”.

ومن المقرر أن يخوض الشريف السباق الرمضاني بمسلسل جديد يحمل اسم “النهاية”، حيث يعكف الكاتب عمرو سمير عاطف على كتابة حلقات العمل منذ أكثر من شهر، ومن المقرر أن ينتهي من كل حلقات المسلسل نهاية الشهر الجاري.

وبعدها يبدأ المخرج ياسر سامي في تصوير أول مشاهده، حيث قضى طوال الفترة الماضية في معاينة أماكن التصوير، واختيار باقي أبطال العمل الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر من جاخل العمل سيبدأ ياسر سامي في تصوير مشاهد المسلسل مع الفنان يوسف الشريف بمفرده، وستكون هذه المشاهد خارجية بأحد شوارع القاهرة.