موسكو تحتضن حفلا للمغني الأوبرالي بلاسيدو دومينجو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي مغني الأوبرا الإسباني، بلاسيدو دومينجو، الثلاثاء، ترحيبا حارا في موسكو حيث أبدى سعادته بإحياء حفلة هذا الأسبوع.

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة الروسية، قال مغني الأوبرا الإسباني الشهير: "أنا سعيد للغاية بعودتي إلى روسيا"، واعدا بتقديم عرض قريبا على مسرح بولشوي الشهير في موسكو.

وأبدي الفنان وقائد الأوركسترا الشهير يوري باشميت الذي سيشارك دومينجو حفلة في قاعة حفلات في العاصمة الروسية، الخميس، سعادته العارمة بالمشاركة في حفلة إلى جانب المايسترو، وقال: "كنا وما زلنا وسنظل نحبه".

وكانت مدن أوروبية عدة فتحت مسارحها للمغني البالغ 78 عاما حيث حظي بترحيب كبير في النمسا والمجر إضافة إلى مدينة زيورخ السويسرية، الأحد.