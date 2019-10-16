حفل مجاني لماريا كاري وحسين الجسمي استعدادا لـ"إكسبو 2020"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعدادا لبدء العد التنازلي لـ "إكسبو 2020" ستحيي الفنانة الأمريكية ماريا كاري يرافقها الفنان الإماراتي حسين الجسمي حفلا مجانيا بحديقة البرج في دبي 20 أكتوبر الجاري.
ويأتي الحفل كجزء من فعاليات "سنة لننطلق" التي تتضمن برنامجا متكاملا من الحفلات الغنائية وأداء منسقي الأغاني، "دي جي" والموسيقيين منهم DJ Bliss وAbri وFunk Radius وKhalifa بالإضافة لعرض رائع من الألعاب النارية و الأضواء "led" التي ستعلو كلاً من برج خليفة وحديقة البرج.
وشاركت الفنانة ماريا كاري متابعيها جزءا من استعدادتها للحفل في دبي، إذ نشرت مقطع فيديو تعبر فيه عن حماسها لتقديم الحفل الغنائي المباشر في الإمارات.
الفنان حسين الجسمي، الذي أُعلن مؤخرا سفيرا لمعرض إكسبو 2020، نشر إعلان الحفل قائلا: "احتفلوا معنا بعام واحد على انطلاق الحدث الأروع في العالم، ننتظركم ببرنامج وعرض غنائي رائع تشاركنا به الفنانة ماريا كاري".
كما عبر عن حماسه بتغريدة نشرها على تويتر حيث قال: "خلال ساعتين من فتح باب التسجيل لحضور احتفالية إكسبو 2020 "سنة لننطلق" في دبي نفدت كل تذاكر الحفل، سعيد جدا بحماسكم وأنا في غاية الشوق للقائكم في الحفل مع الفنانة العالمية ماريا كاري".
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