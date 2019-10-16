ميرندا كير ومؤسس سنابشات رُزقا بطفل

Oct 16, 2019 رُزقت عارضة الأزياء الشهيرة ميرندا كير بمولودها الثالث وهو صبي أطلقت عليه اسم Myles. Advertisements ميرندا متزوجة من رجل الأعمال الأميركي مؤسس تطبيق سنابشات إيفان شبيغل ولديهما طفل يدعى “هيرت” عمره 17 شهراً. “كير” و”شبيغل” تزوجا في ايار 2017. أيضاً ميرندا كير كانت متزوجة من النجم اورلاندو بلوم ولديهما طفل عمره 8 سنوات.







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