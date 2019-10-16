أصالة تؤكد مجددًا أنها اقتربت من الانفصال عن زوجها.. ماذا فعلت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ العلاقة بين الفنانة السورية أصالة نصري، وزوجها المخرج المصري طارق العريان، قد وصلت إلى طريقٍ مسدود بالفعل بعد أن اتضح للجمهور أنَّ الفنانة قامت بحذف صور زوجها عبر صفحاتها على مواقع التواصل.

وأكد محبو الفنانة أنَّ أصالة كانت تنشر بين كل فترةٍ وأخرى صورًا لها برفقة زوجها العريان، وكانت صور الأخير تحتل مساحةً كبيرة من اهتمامات الفنانة على إنستغرام وتويتر، غير أنّه وخلال البحث في صفحاتها على السوشال ميديا تبينَّ أنَّ الصور اختفت وهذا يدّل على أنها قامت بحذفها، نتيجةً للخلافات التي وقعت بينهما.

وأوضحوا أنَّ أصالة تُمهد خطوةً خطوة، لإعلان انفصالها عن زوجها، فالبداية كانت برسائل غامضة نشرتها على إنستغرام تحدثت فيها قائلةً: "أنا في مرحلة عنوانها "لا أعرف" وأنا لستُ على ما يرام"، ثم عبرت عن حزنها الشديد وقالت: "يحيطني شعور يختلط بكلّ شيء، أنتفض ألمًا، وأفيض أملاً"، ثم لجأت للخطوة الثانية بحذف صور زوجها.

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وأرادت أصالة – وفق المتابعين - أن لا تضع جمهورها في حالة المفاجأة بقرارها، خاصةً وأنها وزوجها تحدثا عن قصة حبهما القوية التي جمعتهما منذ سنوات في كل مناسبة ظهرا فيها، لذا اتجهت لخطوات تمهيدية قبل إعلان الانفصال في الوقت المناسب.

وما زاد من تأكيد قصة أزمة أصالة مع زوجها، ما كشفه مصدر مقرّب منهما مساء الثلاثاء لـ"فوشيا" عن بعض تفاصيل خلافهما والذي أتى نتيجة تعاقد طارق العريان مع إحدى شركات الإنتاج فى أمريكا لإخراج فيلم هناك، وبقائه عامًا كاملاً فى الولايات المتحدة.

وأثار قرار العريان بالتوجه لأميركا غضب أصالة؛ لأنها شككت بوجود علاقةٍ بين زوجها وإحدى الفنانات الشابات، فرفضت مسألة تواجد زوجها في أمريكا لمدة عامٍ كامل، وعندما رفضت سفره تمسّك هو الآخر بقراره، فهدّدت أصالة بالسفر إلى البحرين للإقامة هناك، خاصةً وأنها تحمل جواز سفر بحرينيًا، بالإضافة إلى جنسيتها السورية، ولم يتوصل الطرفان إلى حل بل إنَّ الخلافات ما زالت قائمة، وعلى إثره طلبت أصالة الطلاق.

يشار إلى أنَّ آخر ظهور لأصالة مع طارق العريان كان خلال افتتاح فيلم "ولاد رزق 2" والذي شاركت في إنتاجه وكضيفة شرف وغنت الشارة الترويجية له أيضًا.