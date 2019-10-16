محمد رمضان يوضّح حقيقة قيادته للطائرة: واحد صاحبي بيهزر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تأخّر الفنان المصري محمد رمضان، في الرد على أزمة قيادته للطائرة، التي اندلعت منذ 3 أيام، والتي راح ضحيتها قائد الطائرة ومساعده، حيث تم وقفهما عن العمل حتى انتهاء التحقيق معهما.

وكشف رمضان، عبر حسابه الشخصي على تويتر حقيقة الأمر كاملاً، بواسطة مقطع فيديو يدين فيه تضليل قناة "الجزيرة" القطرية، مُبينًا أنّه لم يقم بقيادة الطائرة كما أشيع، وأنَّ أحد أصدقائه كان يمزح حينما قال إنَّ رمضان، هو من يقود الطائرة.

وتابع خلال الفيديو: "اللي قال إني أنا اللي طاير بيها واحد صاحبي وبيهزر.. وثانيًا كابتن الطيارة أكيد كان قافل لوحة التحكم بالكامل.. وثالثًا وصلنا بالسلامة قبل معادنا والحمد لله".

وبعث رمضان برسالةٍ إلى القناة مخاطبًا إياها في ردّه، حيث اختتم الفيديو بمشهد من مسلسله "نسر الصعيد"، ظهر خلاله وهو يضرب "خفير"، وأعاد المشهد أكثر من مرةٍ ليؤكد على رسالته.

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ويذكر أنَّ الفنان محمد رمضان، كان نشر منذ 3 أيام، مقطع فيديو وهو يستقل إحدى الطائرات للذهاب إلى المملكة العربية السعودية، من أجل حضور منتدى صناعة الترفيه، وكتب على الفيديو أنه يقود الطائرة للمرة الأولى؛ ما أحدث ضجة كبيرة في مصر.

واتخذت سلطة الطيران المدني في مصر، قرارًا بإيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد له، وإحالتهما للتحقيق العاجل وذلك لارتكابهما فعلاً ممنوعًا منعًا باتًّا، طبقًا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران.