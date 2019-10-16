سينتيا صموئيل: لا أشبه نادين نجيم.. وهذا سبب مشاركتي بـ "الرقص مع النجوم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدعت الممثلة سينتيا صموئيل، خلال مشاركتها في مسلسل "خمسة ونصف" الذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك؛ إذ جسدت دور يارا تلك المرأة التي تحاول جاهدةً تدمير حياة الدكتور بيان، الذي جسدته النجمة نادين نجيم.

واليوم تستكمل الممثلة سينتيا صموئيل، نجاحاتها من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي"، معربةً عن سعادتها بالوقوف إلى جانب معتصم النهار وصديقتها فاليري أبو شقرا، كاشفةً عن خوضها تجربة "الرقص مع النجوم" مؤكدة أنّها لم تبدأ بعد تدريباتها الخاصة بهذا البرنامج.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثلة سينتيا صموئيل؛ إذ تحدثت عن مشاركتها في مسلسل "خمسة ونصف"، كاشفة عن خوضها تجربة فريدة من نوعها متطرقة إلى المقارنة بينها وبين نادين نجيم.