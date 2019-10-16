محمد رياض عضو تحكيم في "ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي"

يشارك النجم محمد رياض في عضوية لجنة تحكيم الدورة الثانية، من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، والتي تضم 14 عرضًا مسرحيًا من جامعات مصر والعالم.



وتضم لجنة التحكيم البروفيسير آلان ديفال من بلجيكا، والفنان الكبير الدكتور حبيب غلوم من الإمارات، والدكتور هشام زين الدين من لبنان، والناقدة الكبيرة عبلة الرويني من مصر.



وتنطلق الدورة الثانية في الفترة من 20 أكتوبر وحتى 26 من نفس الشهر، وتحمل اسم النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، بعدما حملت الدورة الأولى اسم النجم الكبير يحيى الفخراني.



وتشهد دورة هذا العام تكريم نخبة من النجوم، الذين أثروا المسرح الجامعي، وهم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والمخرج خالد جلال، والفنان خالد الحربي، والنجم سامح حسين، والكاتب فهد رده الحارثي.

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