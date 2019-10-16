راغب علامة يتجه للأغاني المصرية في ألبومه الجديد

أتجه المطرب اللبناني راغب علامة، لتسجيل أغاني ألبومه الجديد من القاهرة، حيث استقر على ثلاث أغنيات باللهجة المصرية يعمل على تسجيلها خلال الفترة المقبلة.



عمل المطرب اللبناني على الاتجاه للأغاني الشعبية المصرية والمعتمدة على عامل الرتم السريع والذي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا بعدما طرح منذ عامين أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، والتي كانت بأيادي شعراء وملحنين مصريين، وحقق عن طريقها نسب مشاهدة مرتفعة للغاية، وهو ما جعله يعمل على الاتجاه للأغاني المصرية.



وقال الملحن محمود الخيامي، والذي يشترك مع علامة في ثلاث أغنيات بألبومه الجديد، أن علامة قام باختيار ثلاث أغنيات مصرية، من ضمنهما أغنية تحمل اسم "حكايتي"، كان قد اتفق الثنائي على تنفيذها منذ نحو 17 سنة تقريبًا، مؤكدًا أن الأغنية تتناول قصة صعود فنان من الفقر للغنى بعدما يحقق أحلامه، وهذه الأغنية ستكون إحدى أغنيات الألبوم الذي سيفاجئ بها علامه جمهوره.



وأشار الخيامي، إلى أن التعاون مع علامة كان بمثابة تحد كبير، بعد نجاح أغنيتهما السابقة "اللي باعنا خسر دلعنا"، حيث أصبح التفكير في عمل مختلف عن هذه الأغنية ويحقق تمنيات علامة أمر بمثابة تحد كبير يعمل على تحقيقه للوصول إلى النجاح المطلوب.



وتابع الخيامي: "سجلنا ثلاث أغنيات مع علامة، أولاها تحمل اسم "ارتاح" وهي من ألحاني وتوزيع طارق عبدالجابر، ومن تأليف محمد البوغه، وهندسة صوتيه هاني محروس، وجار الانتهاء من تسجيلها بشكل كامل، كما أننا سجلنا أغنية أخرى ستكون من نوع الأغاني السريعة حملت اسم "يلا" وهي من توزيع طارق عبد الجابر، ومن تأليف عماد الإبياري، وجيتارات أحمد روكيت، باص جيتار أحمد رجب، وهندسة صوت هاني محروس، وهذه الأغنية ستكون مفاجأة كبيرة لجمهور علامة".



وأكد الموزع طارق عبد الجابر، أن الألبوم المقبل لراغب علامة سيكون ممتلئًا بالأغاني المصرية المختلفة، والتي لن تكون على الشكل الشعبي، بل ستكون متنوعة ما بين الأغاني السريعة والمقسوم، والتي ستكون مختلفة عما قدمه علامة من قبل باللهجة المصرية، حسب قوله.



وعن موعد طرح الألبوم قال، "الألبوم إلى وقتنا الحالي لم يستقر علامة على موعد طرحه، لكنه من المرجح طرحه في أحد الموسمين، أما رأس السنة احتفالًا بالكريسماس أو في موسم عيد الحب المقبل، لكن الأكيد أنه سيكون خلال الفترة القريبة المقبلة، فهو قد انتهى من أغلب أغانيه من حيث اختيارها وتسجيلها بشكل كامل".



ويعمل "علامة" على وضع عدة لهجات أخرى خلال ألبومه الجديد، حيث سيضع ثلاث أغنيات باللهجة الخليجية، بعدما غاب عن هذا النوع من الأعمال منذ آخر عمل في 2012 عندما قدم "سر حبي فيك غامض"، ليعمل على التنويع في شكل الألبوم بشكل كامل، ومن المنتظر أن يقوم بالإعلان عن تفاصيل هذه الأغنيات الثلاث التي من ضمنهما أغنية "معركة كبرى"، والتي أعلن عن تفاصيلها مؤخرًا، وذلك تزامنًا مع طرح الألبوم.



واختار "علامة" طرح ألبومه الجديد بداية مع عام 2020؛ وذلك على طريقة الديجيتال، بعيدًا عن الشكل المألوف لطرح الألبومات عبر منافذ البيع والسي دي هات، حيث سيقوم بعمل حملة دعائية على الإنترنت، ومن ثم يطرح الألبوم عبر المواقع المختلفة، وعلى التطبيقات الشهيرة، بالإضافة إلى موقع يوتيوب.



ويعتبر ألبوم "حبيب ضحكاتي" لراغب علامة هو آخر ألبوماته الغنائية، وتم طرحه في موسم 2014، وضم 13 أغنية، وطرحه بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الغنائية، حيث طرح قبله ألبوم "سنين رايحة" في الأسواق عام 2010.

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