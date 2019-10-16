جاكي شان يعرب عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية

القاهرة - لايف ستايل
أعرب النجم العالمى جاكى شان عن سعادته لزيارة السعودية، لافتا إلى أنه يريد تصوير فيلم أكشن في السعودية، وقد يأتيها المرة القادمة مع فريق التصوير.
وقال جاكي شان، خلال كلمته بمنتدى صناعة الترفيه Joy Forum19: بعد ما قمت بجولة في السعودية، اكتشفت أن المكان مناسب لعمل فيلم أكشن.
وكانت فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 قد انطلقت، أمس الأحد، في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي.
وكرَّم تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عددًا من نجوم الترفيه في العالم، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في هذا المجال، وشمل التكريم كلًّا من: الهندي شاروخان، والصيني جاكي شان، والأمريكي جان كلود فان دام، والسعودي ناصر القصبي، والمصريات يسرا ورجاء الجداوي وإسعاد يونس، والكويتية سعاد عبدالله، وفنان العرب محمد عبده، والفنان هاني شاكر والمطربة أحلام وآخرين.
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