نانسي عجرم تثير الجدل بحفل "سِن" ابنتها الرضيعة

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على إقامة حفل خاص لابنتها الصغرى "ليا"؛ بمناسبة بروز أول سن لها من أسنانها بالفك السفلي.



وشاركت "نانسي" صورًا من الحفل الذي أقامته أول أمس، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، والتي أظهرت كل احتياجات الحفل من حلوى وتزيين على أشكال أسنان طريفة، وأثارت جدلا كبيرا من قبل متابعيها ومحبيها، الذين أعربوا عن سعادتهم بفرحتها بمولودتها الأخيرة والاهتمام بأدق التفاصيل الخاصة بها.



من ناحية أخرى، أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرًا، حفلاً غنائيًا ضخمًا داخل "جامعة الدلتا" على ساحل مدينة جمصة، بحضور غير مسبوق من الطلاب من مختلف المراحل والكليات.



وحضرت "نانسي" مرتدية ملابس رياضية بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا، وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور، ثم قامت بتغيير ملابسها بأحد الفنادق بجوار الجامعة، وارتدت سواريه أسود لتصعد على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية مرددة أغنية "الدنيا حلوة"، وسط تفاعل كبير من هتافات وصيحات الإعجاب.

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