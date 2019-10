الرعب والغموض يسيطران على الإعلان الدعائي لـ"ذا جرادج"

طرحت الجهة المنتجة لفيلم الرعب والغموض "The Grudge" البوستر الرسمي للعمل، الذي تَصدر فتاة غارقة بـ"البانيو" الملطخ بالدماء، ومن المقرر طرح العمل بمطلع عام 2020 المقبل، في جميع دور العرض السينمائية.



The Grudge، هو فيلم رعب خارق أمريكي من تأليف وإخراج نيكولاس بيسيه، من قصة لجيف بوهلر وبيسي، وإنتاج سام ريمي وروبرت تابيرت وتاكاشيج إيتشيس.



يذكر أنه تم طرح فيلم رعب، الذي حمل نفس الاسم The Grudge، في عام 2004، وكان من بطولة سارة ميشيل جيلر وجيسون بيهر وكليا دوفال.



ودارت أحداث فيلم The Grudge حول طالبة أمريكية تعمل في مركز صحي بطوكيو، لكنها تعيش لحظات عصيبة، عندما تجد نفسها وسط صراع مع عدو غامض، يحاول أن يحول حياتها إلى جحيم، ومع أحداث الفيلم تحاول التخلص منه.

