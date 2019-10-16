شيرين عبدالوهاب تعلن عن إقامة حفل غنائي ضخم تتبرع بعائده لمتضرري حرائق لبنان

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن حزنها للحرائق التي شهدها لبنان خلال الـ48 ساعة الماضية، وكشفت عن رغبتها في إقامة حفل غنائي ضخم يكون عائده لصالح المتضررين.

وقالت عبر حسابها على موقع التدوين تويتر: «قلبى يحترق على وطننا الغالي لبنان لكن في مثل هذه المواقف الكلام ليس كافيًا، أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصصا للمتضررين من الحريق».

وتابعت قائلة: «وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته».

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