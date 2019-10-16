مهرجان القاهرة السينمائي يقدم 27 فيلما عرض أول

يجهز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وجبة فنية دسمة لرواده هذا العام تشمل 27 فيلما تعرض عالميا ودوليا لأول مرة بينها 20 فيلما طويلا وسبعة أفلام قصيرة.

من بين الأفلام التي تعرض عالميا لأول مرة اللبناني (بيروت المحطة الأخيرة) للمخرج إيلي كمال، والتونسي (قبل ما يفوت الفوت) للمخرج مجدي لخضر واللذان حصلا خلال الأعوام السابقة على دعم من ملتقى القاهرة لصناعة السينما الذي يقام على هامش المهرجان.

وكذلك أفلام (من أجل القضية) من المغرب للمخرج حسن بن جلون و(على العارضة) من تونس للمخرج سامي تليلي و(جازمان) من ألمانيا و(المنافقون) من الأرجنتين و(القلم) من روسيا.

وقال محمد حفظي رئيس المهرجان في بيان: "المهرجان حريص على مواصلة التقدم في هذا الملف عاما بعد آخر، وتفعيل دوره في اكتشاف أفلام جديدة جيدة يقدمها لعشاق السينما في مصر لأول مرة".

وتنظم وزارة الثقافة الدورة الحادية والأربعين من المهرجان في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل.

وقال القائم بأعمال المدير الفني للمهرجان أحمد شوقي: "لم يعد مقبولا أن يكتفي مهرجان القاهرة وهو يستعد لإطلاق دورته الحادية والأربعين بعرض أهم أفلام المهرجانات الكبرى فقط فكان من البديهي أن يستهدف فريق البرمجة الحصول على أكبر عدد من الأفلام المتميزة فنيا في عرضها العالمي أو الدولي الأول".

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وأضاف أن "الأفلام التي ينفرد المهرجان بعرضها العالمي والدولي الأول موزعة بنسب متفاوتة على أقسام ومسابقات المهرجان المختلفة، حيث تنفرد المسابقة الدولية بثلاثة أفلام في عرضها العالمي الأول وفيلمين في عرضهما الدولي الأول، كما تنفرد مسابقة آفاق السينما العربية بثلاثة أفلام في عرضها العالمي الأول".

وتضم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة فيلمي (أمين) من مصر للمخرج أحمد أبو الفضل و(هنا ليس هناك) من سنغافورة إخراج نيلسون ييو في عرضهما العالمي الأول.

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