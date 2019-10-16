أشرف عبد الباقي يعرض "مسرح مصر" في السعودية 24 أكتوبر

يسافر الفنان أشرف عبد الباقي بصحبة فرقة مسرح مصر إلى السعودية يوم 23 أكتوبر الجاري، لعرض مسرحية «مسرح مصر» في الفترة من 24 إلى 27 من الشهر نفسه، على مسرح العربي بحطين.

واستطاع الفنان أشرف عبد الباقي أن يحقق نجاحًا كبيرًا بعرضه "مسرحية كلها غلط" في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث شهدت الأيام التي عرضت فيها المسرحية إقبالا كبيرًا من الجمهور على مشاهدة العرض، وهو الأمر الذي جعله يتخذ قرارًا لعرض «مسرح مصر» هناك.

فرقة "مسرح مصر" للنجم "أشرف عبد الباقي"، يشارك في بطولتها كل من: على ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وكريم عفيفي، ودينا محسن" ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، وبيشوى طاهر، ومحمد توب، ووائل العوني، ومصطفى بسيط، ومحمد أنور، مهندس الديكور محمود سامي، والأزياء هالة الزهوي، ومدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من إخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد، وإنتاج صادق الصباح.

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