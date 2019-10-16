شيرين عبد الوهاب تعتزل "السوشيال ميديا" بسبب حرائق لبنان

قررت الفنانة شيرين عبد الوهاب اعتزال منصات "السوشيال ميديا" وإغلاق جميع حساباتها عليها بسبب حملة الهجوم الذي تعرضت لها بعد إعلان تضامنها مع الشعب اللبناني عقب سلسلة الحرائق التي ضربت البلاد.

وقالت شيرين عبر حسابها بـ“إنستجرام”: ”أنا قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا علشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات أرجو من محبيني ما يزعلوش مني“.



وكانت النجمة شيرين عبد الوهاب، أعلنت تضامنها مع ضحايا الحرائق المشتعلة في لبنان والتي أتت على الأخضر واليابس بعدد من مناطق جبال لبنان.

وكتبت شيرين عبر حسابها على موقع تويتر "قلبي يحترق على وطننا الغالي لبنان، لكن في مثل هذه المواقف، الكلام ليس كافيًا. أنا على أتم الاستعداد لإقامة حفل يكون كل العائد منه مخصص للمتضررين من الحريق، وأناشد دولة رئيس الوزراء سعد رفيق الحريري أن تكون تحت رعاية سيادته".

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