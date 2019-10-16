شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل يجري ترافيس سكوت عملية جراحية في الركبة بعد وقوعه على المسرح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني النجم العالمي ترافيس سكوت من آلام شديدة في الركبة و ذلك بعد أن سقط على المسرح خلال إحيائه لحفل غنائي ضخم أقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، و كان في ذلك الحين اندمج سكوت و ظل يقفز حت وقع امام جمهوره.

أكد موقع tmz أن ترافيس سكوت توجه لأخصائي بجراحة العظام ، و أكدت مصادر للموقع أن الأطباء ينتظرون عدة أيام قبل أخذ قرار لإجراء عملية جراحية بالركبة أم لا ، بينما تردد أن ترافيس قد يختار إجراء الجراحة لأنه يريد العودة إلى الحالة الصحية الجيدة .

يذكر أن ترافيس سكوت تصدر مؤخرا قائمة " Billboard Hot 100 chart" وذلك بأغنيته الأخيرة " Highest In The Room" متفوقا على أهم وأشهر نجوم الغناء فى العالم، مثل ليزو وبوست مالون وشون مندس وكاميلا كابيلو.