شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير آخر مشاهد حكاية "حبيبتى من تخون" من "نصيبى وقسمتك 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج مصطفى فكرى، أمس الاثنين من تصوير آخر مشاهد حكاية "حبيبتى من تخون" من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبى وقسمتك"، حيث تم تصوير المشاهد الأخيرة للحكاية بالتزامن مع عرضه هذا الأسبوع على احدى القنوات العربية، على أن ينطلق عرض حلقات الحكاية على شاشة ON E يوم السبت المقبل.



ابطال حكايتى من تخون

حبيبتى من تخون" هى السابعة فى حكايات الجزء الثالث من "نصيبى وقمستك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى وأحمد عبد العاطى، وبطولة طارق صبرى، ميرنا نور الدين، انجى خطاب، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، باهر النويهى وتناقش الحكاية مساوئ السوشيال ميديا فى حياتنا الاجتماعية وكيف تسبب في تدمير حياة الأشخاص.



ميرنا نور الدين وطارق صبرى

وعرضت خلال الأسابيع الماضية حكايات "براد شاى" بطولة هبة مجدي وهانى عادل، و"اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وايمان العاصى والتى تعرض حلقاتها هذا الأسبوع على قناة ON E.

ويتم تقديم الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" على غرار الثاني الذي تم عرضه في شهر سبتمبر من العام الماضى، من خلال 9 حكايات كل حكاية تدور فى 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار ابطال جدد ومخرج لكل حكاية.



طارق صبرى

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ميرنا نور الدين



انجى خطاب



سلوى عثمان



منة بدر تيسير



ندى عادل







باهر النويهى