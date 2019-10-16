شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاته الـ8.. فيديو نادر لعمر الحريرى يتحدث عن ذكرياته مع يوسف وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة الفنان القدير عمر الحريرى، الذى يعد واحداً من أشهر الفنانين فى مصر والوطن العربى، حيث ترك بصمة كبيرة فى عالم الفن سواء فى السينما أو الدراما وفى المسرح أيضا، وكانت بدايته الفنية من خلال عمله بالمسرح القومى، وقدم عدة مسرحيات ناجحة، وقدمه للجمهور الفنان الراحل يوسف وهبى فى مسرحياته، وكان مصابا بفوبيا الخوف من الفقر.



عمر الحريري

وفى لقاء تليفزيون نادر مع الإعلامية نهلة عبد العزيز، كشف الراحل أنه بدأ مشواره فى المسرح القومى، كما تحدث عن ذكرياته مع الفنان يوسف وهبى، وعن أول مسلسل له "الهروب" مع زهرة العلا.



عمر الحريري وفاتن حمامة

وقال عمر الحريرى إنه كان من أول الدفعات التي تخرجت من المعهد العالى للتمثيل، ثم التحق بعدها بالفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى، وكان مدير الفرقة فى هذا الوقت زكى طليمات.



عمر الحريري

وأضاف أن أول مسرحية عمل بها كانت على مسرح الأوبرا فى أكتوبر 1947، وكان يذهب مع والده ووالدته إلى المسرح، ويعود بعدها للبيت لتقليد الفنانين مثل يوسف وهبى وعلى الكسار ونجيب الريحانى، والفنانة أمينة رزق .

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عمر الحريري

وقال عن أول لقاء له مع الفنان يوسف وهبى: "كنت أحضر له مسرحية وأنا فى عمر 7 سنوات وهى مسرحية "خفايا القاهرة"؛ فقد ظهر بها ثلاثة قبور على المسرح وخرج منهم أشخاص وأصوات صراخ ولم أكمل المسرحية".



يوسف وهبي



عمر الحريري

وأشار إلى أنه قدم العديد من الأعمال بالسينما نحو 100 فيلم، وقام بأدوار البطولة أمام العديد من نجوم منهم شادية وفاتن حمامة، ثم ابتعد فترة عن السينما بسبب مشكلة إنتاجية، وسفره للخارج أغلب الأوقات.



عمر الحريري وشادية