مصطفى فكري ينتهي من تصوير حكاية "حبيبتي من تخون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتهى المخرج مصطفى فكري، من تصوير آخر مشاهد حكاية "حبيبتي من تخون"، من الجزء الثالث لمسلسل "نصيبي وقسمتك"، يوم الإثنين الماضي.

الحلقات تعرض حاليا على إحدى القنوات العربية، ومن المقرر عرضها على شاشة ، يوم السبت المقبل.

وحقق الجزء الجديد من المسلسل نجاحا كبيرا، حيث ضم عدة حكايات، أبرزها "براد شاي"، "اتفضل في الصالون"، وغيرها.

حكاية "حبيبتي من تخون" بطولة طارق صبري، ميرنا نور الدين، منة تيسير، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، باهر النويهي، ومن إخراج مصطفى فكري.