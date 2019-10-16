الخميس.. وزيرة الثقافة تحتفي باسم الموسيقار الراحل سيد درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، احتفالية كبرى للاحتفاء باسم الموسيقار الكبير سيد درويش، وذلك في تمام السابعة من مساء غد الخميس الموافق 17 أكتوبر، بقاعة سيد درويش بالهرم.
الاحتفالية يحضرها وزير الثقافة ، ورئيس أكاديمية الفنون الدكتور أشرف زكي، وإشراف رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي الدكتور خالد جلال، وعدد من النقاد والمثقفين.
ويتضمن برنامج الحفل معرض مقتنيات فنان الشعب، يعقبه عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يستعرض رحلة عطاء سيد درويش، ويختتم الحفل بفقرة موسيقية لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والتي تقدم خلالها مجموعة من أروع ألحان الراحل سيد درويش.
يذكر أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يقيم على هامش الاحتفالية معرض تسويق أحدث إصدارات المركز منها إصدار (فنان الشعب سيد درويش)، مجلة ألوان من الفنون "موسيقى وفنون شعبية"، إصدار التوثيق المسرحي (الموسم المسرحي 2007-2008).
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