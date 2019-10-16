ديزني تنشر جلسة تصوير جديدة لبطلات Maleficent

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الصفحة الرسمية لشركة ديزني العالمية المنتجة لفيلم Maleficent، جلسة تصوير جديدة لبطلات الفيلم، النجمة أنجلينا جولي، والممثلة إيل فانينج.

الفيلم يعرض حاليا بعدد كبير من السينمات في مصر، ومن المقرر عرضه غد الخميس بالسينمات في الأردن والكويت.

بطولة أنجلينا جولي، ميشيل فايفر، إيل فانينج، تيريزا ماهوني، هاريس ديكنسون، سام رايلي، ومن إخراج يواكيم رونينج.