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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تداولت عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، خبرا عن وفاة المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر، بأحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.
وفي أول رد من الفنان الكبير، نشر عبر حسابه بموقع فيسبوك، كلمات أغنيته "متمردة"، حيث كتب: "متمرد أيضا أنا، وحبيبتي متمردة، متمردان مميزان، وعاشقان بعنفوان، وحياتنا متجددة".
كاظم الساهر من مواليد محافظة الموصل بالعراق 12 سبتمبر 1957، اشتهر بغناء القصائد وتلحينها، أبرزها "مدرسة الحب"، "قولي أحبك"، "ليلى"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر ردا على شائعة وفاته.. كاظم الساهر: "حبيبتي متمردة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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